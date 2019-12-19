針對台聯黨主席劉一德昨天指控，國民黨總統候選人韓國瑜在少年時代曾經坐牢，在台南大林路少年觀護所接受感化教育，韓競辦今天正式赴北檢遞狀按鈴提告，律師葉慶元強調，「選後定會追究到底，由司法訴諸清白」。

劉一德昨天表示，根據韓國瑜過去「鐵窗好友」提供的線索，韓曾在少年時期進出過「台南少年觀護所」，當年韓與北聯幫綽號「仔仔」涉犯饒台生同案，因適逢戒嚴時代，犯罪者若願讀軍校，過往資料可被隱藏起來。

對此，韓國瑜競選辦公室經昨晚蒐證後，上午偕同律師葉慶元召開記者會，並於記者會結束後前往北檢按鈴提告。

葉慶元說，意圖使人不當選而散布謠言就違反選罷法，且構成刑法的誹謗罪；針對台聯黨主席劉一德為了拉抬選情，惡意散布不實言論，謊稱韓國瑜曾經在少年時期犯罪坐牢，將提出刑事告訴。

葉慶元呼籲蔡政府、台聯與時代力量，選舉靠的是政見論述，而不是抹黑、翻舊帳、丟泥巴，這些都違反選罷法。

「既然提告，選後就不會撤告」，葉慶元也向其他陣營喊話，不要以為選舉之前講一講，選後就沒事，若敢在選前亂講，就敢追究到底，由司法訴諸清白，因為人格視一個人最重要的事情，生命可以消逝，但人格不能抹煞，不能因為選舉冤枉別人。

(中時 )