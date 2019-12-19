BMW與戴姆勒共享汽車事業 退出北美市場 12:402019/12/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 BMW與戴姆勒（Daimler）18日（周三）宣布旗下的共享汽車合資事業將退出北美市場，停止在蒙特婁、紐約、西雅圖、華盛頓特區、溫哥華的營運，未來主力聚焦於歐洲市場。 這兩家德國車廠的合資事業SHARE NOW和旗下Car2Go事業預計在明年2月29日結束美加營運，表示這是在全球移動版圖變動以及北美營運成本考量所作的決定。 此外，SHARE NOW也將終止歐洲3座城市的事業，分別是佛羅倫斯、倫敦、布魯塞爾。 (工商 ) #BMW #戴姆勒 也許您會感興趣 推薦閱讀 北汽增持戴姆勒 爭最大股東 04:102019/12/17 全球財經 港股午盤跌0.08％ 汽車股回落 13:102019/12/18 財經 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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