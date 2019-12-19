BMW與戴姆勒（Daimler）18日（周三）宣布旗下的共享汽車合資事業將退出北美市場，停止在蒙特婁、紐約、西雅圖、華盛頓特區、溫哥華的營運，未來主力聚焦於歐洲市場。

這兩家德國車廠的合資事業SHARE NOW和旗下Car2Go事業預計在明年2月29日結束美加營運，表示這是在全球移動版圖變動以及北美營運成本考量所作的決定。

此外，SHARE NOW也將終止歐洲3座城市的事業，分別是佛羅倫斯、倫敦、布魯塞爾。

(工商 )