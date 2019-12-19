名嘴彭華幹與妻子Carol近日錄中天節目《小明星大跟班》，大聊「拜託你成熟點好嗎？明星媽寶控訴大會」主題，56歲的彭華幹被老婆爆料，連換燈泡都不會，居然讓80多歲的老母親爬梯子幫他換家中燈泡，眾人傻眼。

Carol先是控訴與彭華幹還在交往時期，只要媽媽一通電話，彭華幹馬上丟下正在共進晚餐的女朋友，撂下一句「我要回家陪我媽吃飯」就走人，讓Carol當場無言，現場來賓詢問：「為何不把女友帶回家一起吃飯？」彭華幹竟直言：「還沒有到可以帶回家的階段。」完全不給Carol面子，主持人吳宗憲幫腔，「她這個形狀應該很受媽媽喜歡啊。」讓Carol好氣又好笑。

彭華幹老婆Carol怒轟丈夫太媽寶。（中天提供）

身為家中獨子的彭華幹，從小到大沒做過家事，Carol婚後才發現，彭華幹竟然連燈泡都不會換。彭華幹解釋，「從我20幾歲至今，燈泡就都是我媽在換，我媽手腳很俐落，又嫌我爸笨手笨腳，所以一直以來都是我媽在換，我爸在旁邊扶梯子。這是我媽疼愛我啦！舉手之勞，一點都不媽寶。」聽得Carol忍不住大呼：「讓八十幾歲的老人家爬上去，很危險耶。」彭華幹竟接口，「我爬上去也很危險啊。」

主持人Sandy聽完眾人「媽寶事蹟」後，忍不住自誇很獨立，她還得照顧弟妹，「我7歲就會煮飯了，弟妹一直生，嚇死我！10歲就煮全家晚餐了。」老爸吳宗憲頻點頭並稱讚「真的很乖」，「女兒將來還是要嫁人的，她媽媽覺得家事都要會，不能跟大小姊一樣。」《小明星大跟班》周一至周五晚間10點中天綜合台播出。

(中時 )