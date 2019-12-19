在時代力量立委黃國昌質疑下，國產署昨天開挖大通砂石行土地，卻發現都是乾淨土，媒體上午詢問國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室有無認為黃國昌被打臉？競辦總發言人王淺秋說，不敢那麼樂觀，若要栽贓，沒人盯著看，而且18年沒使用的土地，若出現什麼，要算誰的？律師葉慶元則說，黃國昌已被證明是惡意爆料抹黑，韓營已提告，黃委員、黃律師、黃教授必須為自己言行負責。

王淺秋說，雖然昨天國產署挖出的都是乾淨土，但她不敢那麼樂觀，覺得很難說；如果要栽贓，隨時哪一天、哪一塊地挖出什麼，尤其第一天所有眼睛都盯著看的時候沒挖到，萬一沒盯著看的時候，誰知道挖出什麼？韓營非常謹慎看待此事，尤其18年沒被使用土地，出現什麼事，要算誰的？昨天沒有，不代表後面萬一有什麼狀況，他們希望國產署既是國家公署，應秉公處理，不要成為任何單位的政治打手。

律師葉慶元說，之前已對黃國昌提出刑事告訴，因為黃一開始開記者會說韓的岳父動用韓來關說、盜採砂石賺取暴利，但事實已證明這件事完全是抹黑，因為已證實是省政府的契約，並不是盜採砂石，更沒有賺取暴利。黃國昌的爆料完全是抹黑，黃從頭到尾一開始就拿完整資料，知道相關土地完全沒有大幅占用，只有小部分後來有繳補償金，更證明黃一開始就是惡意爆料抹黑，黃委員、黃律師、黃教授必須為自己言行負責，不能作不正確示範。

對於黃國昌指韓營不要想用一句「政治操作」，就推卸所有責任；王淺秋說，黃自己才要負法律責任，請黃上法院說明清楚。

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(中時 )