2019孝道教育優良作品競賽頒獎典禮18日在高雄登場，吸引1412件作品報名參賽，共有175人得獎。（國教署提供／柯宗緯高雄傳真）

2019孝道教育優良作品競賽頒獎典禮18日在高雄登場，吸引1412件作品報名參賽，共有175人得獎。主辦單位透露，現代的孝道已不再是臥冰求鯉，得獎作品內容發現，現在孝道是隨著社會進步推陳出新，像是小孩教長輩怎麼使用手機，「滑手機」成了新興的家庭互動方式。

教育部國教署孝道教育資源中心特別舉辦孝道教育優良作品相關競賽活動，今年的頒獎典禮以孝順的臺語發音定名為「優孝」，期望透過「優孝」直接傳達以孝作為凝聚家庭向心力與強化社會和諧的能量，並以「常相伴、家暖暖」為號召，讓社會能有更多正面力量。

比賽共分為孝道教育融入課程教案甄選、孝道故事徵文比賽、弘揚孝道繪畫比賽、弘揚孝道漫畫比賽、孝道教育創意文案比賽等五大類。

主辦單位特別邀請教育部政務次長范巽綠、國教署副署長戴淑芬、高師大附中校長(孝道教育資源中心主任)李金鴦、普力關懷協會理事長張慧芳、義利捷國際貿易公司董事長李美青等人蒞臨會場、擔任頒獎嘉賓。

范巽綠表示，主辦單位孝道資源中心把活動舉辦的別具創意，無倫是透過優孝手勢，把手往上舉是家，轉過來是愛心，讓人印象深刻，也感受到對於整體活動規劃的用心。尤其在科技快速變化的現代，透過舉辦這樣具有意義的活動，讓孝道得以傳承且千古不滅。最感動的是出版孝道教材，內容有「YOU好的一百種方式」，強調孝道的表現最能將品格、家庭、倫理等呈現出人類的核心價值。

此外，范巽綠特別強調孝道所表現的家庭力量，因為孝道不能等、愛要及時，不願意見到當人走到生命盡頭時卻是孤寂、沒有希望。尤其獨居老人比比皆是，更應該發揮愛與關懷的力量，提供更多的社會力量讓老有所終。

活動協力單位普力關懷協會理事長張慧芳則提到，現代的孝道已不再是臥冰求鯉，從得獎作品的內容不難發現，現在的孝道是隨著社會進步推陳出新，像是小孩教長輩怎麼使用手機，「滑手機」成了新興的家庭互動方式。

文字類評審廖俞雲提到，無論是國小、國中或高中職，評選內容是以如何在有限的課堂教學中，提供孩子行孝的機會。其中，有些老師的設計內容是讓孩子體驗媽媽懷孕過程的辛苦，有些是要孩子紀錄回家行孝計畫，這些內容都讓人有如沐春風之感。她也強調，所有的得獎者都是教育部推廣孝道教育的最佳代言人。

主辦單位精心規劃摘錄徵文與文案得獎內容，並展示繪畫與漫畫作品。當天下午還特別安排得獎者參加城市探索活動，參訪衛武營，期間並安插「孝道感恩任務」，參加者在明信片上書寫一段祝福的話並寄給華山基金會長輩們，傳達對長輩們的關愛，希望藉此將廣義的孝道落實推行，也讓更多長輩感受到滿滿的人間溫情。

(中時 )