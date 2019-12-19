台南市交通局19日舉辦成果展望，除了已啟用的智慧交通中心預約爆滿至1月，25日即將試營運的台南轉運站預估年運量600萬人次受矚目，台南市交通局長王銘德宣布，因為今年公車運量成長6都第一，將把獎金回饋乘客，明年起鬧區持市民卡搭公車，假日皆免費。

大台南智慧交通中心12月初剛啟用，內部2樓有教育展示區、3樓有兒童駕駛體驗區，都用高科技讓民眾參觀互動，從中感受交通新科技。體驗採網路預約制，一開放就秒殺至1月已爆發。

台南市區已行之有年的國道客運，現有的和欣、統聯與國光3家客運公司一直都在窄小的北門路攬客，造成交通雍塞險象環生，25日將全面改在公園路上的兵配廠試營運，明年1月6日正式啟用，預估對年運量600萬人次的客運族是項重大變革。

台南市公車不斷翻新成低地板公車與電動公車，運量今年達2350萬人次，較去年成長13％，成長率六都第一，獲得交通部一筆4500萬的衝量獎金，台南市交通局回饋市民，明年1月起，每逢假日，持市民卡搭公車免費，平日則仍維持半價。

因應市中心停車空間不足問題，台南市交通局向中央申請補助22.4億，規畫明年將在蛋黃區陸續興建6座停車場，可增加汽車1696位，機車571位，紓解停車潮，預估2021年陸續完工啟用。

(中時 )