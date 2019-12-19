國民黨歷任發言人陳以信、李明賢、黃心華今(19日)早陪同洪孟楷一同站路口。(吳亮賢攝)

陳以信等人送上「七喜汽水」。(吳亮賢攝)

4顆綠色氣球分別寫上「300萬」、「1450」、「私菸9800條」、「酬庸肥貓」。(吳亮賢攝)

4人一一戳破氣球，象徵打破綠色執政的謊言政績。(吳亮賢攝)

選戰倒數22天，國民黨新北市立委第一選區候選人洪孟楷勤跑基層，每日一早都在各大街頭站路口拜票，今(19日)天他更找來國民黨歷任發言人陳以信、李明賢、黃心華陪同，並現場用針戳破綠色汽球，象徵打破綠色執政的謊言政績。

今上午8時，正值通勤尖峰時刻，陳以信、李明賢、黃心華特別陪同洪孟楷站在明志路與泰林路口，向來往民眾問好，許多熱情民眾也搖下車窗揮手致意。

洪孟楷表示，陳以信、李明賢、黃心華都是他擔任發言人時的重要戰友，彼此更宛如學長、學弟關係，十分感謝他們的情義相挺，同時也傳承寶貴經驗。

現場陳以信等人更送上「七喜汽水」，結合洪孟楷的競選編號祝賀，另外更準備了4顆綠色氣球，分別寫上「300萬」、「1450」、「私菸9800條」、「酬庸肥貓」，隨後一一戳破，意旨打破民進黨的謊言政績。

陳以信表示，台灣需要清廉乾淨的政府，讓台灣政治回到起點，他更呼籲「如果你手上有個300萬皮箱那就去投民進黨，如果沒有，希望有個清廉的台灣，就支持7號洪孟楷。」

李明賢批評，史上最大走私私菸案，讓空軍一號變成走私專機，「9800條菸到底要抽到多久，只有權貴可以買到便宜的煙，一般人買的菸卻那麼貴？」黃心華則說，吳音寧、口譯哥、管碧玲女婿一個月薪水好多，但台灣的公司卻大幅倒閉，「民進黨一張綠色黨證，創造綠色貧富差距，希望洪孟楷進軍立法院，讓肥貓都下架。」

(中時 )