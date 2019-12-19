總統府今天上午召開記者會宣布，陳建仁副總統「帛誼專案」將於本月28日至30日率團訪問帛琉，出席兩國共同舉辦的建交20週年慶祝活動。屆時將會晤帛琉總統雷蒙傑索就雙邊共同關切的議題交換意見，並與帛琉高層進行交流。

外交部次長徐斯儉今天在記者會中說明相關行程規劃，徐斯儉指出，台灣與帛琉共和國於1999年12月29日建交，今年兩國邦誼正好滿20週年。回顧建交20年，帛琉一直是我國重要的太平洋友邦之一，長期支持我國參與國際組織，並與我國在醫療、農業、航空等領域都有密切且深厚的合作關係。

為了展現我國對台帛關係的重視，持續深化兩國友好邦誼，蔡英文今年特別指派陳建仁副 總統擔任總統特使，率團訪問帛琉，應邀出席兩國在帛琉共同舉辦的建交20週年慶祝活動。

陳建仁預計將出席台帛友誼夜市活動、台帛友誼盃釣魚比賽、建交20週年慶祝餐會，特使團也會實地參訪我國協助帛琉在畜牧、農業等領域發展的豐厚成果。

徐斯儉表示，訪問期間，副總統將會晤帛琉總統雷蒙傑索，就雙邊共同關切的議題交換意見，並與帛琉副總統歐宜樓、國務部長馬緹娜等帛方高層進行交流。另外也將代表政府鼓勵在帛琉的第一線外交工作同仁、駐外技術人員及僑胞朋友，感謝各方為我國外交工作所做出的努力與貢獻。

訪團預訂於12月28日下午啟程，同日抵達帛琉，並於30日晚間返抵國門，全程共3天2夜。全程將以安全、尊嚴、便利、舒適的原則規劃副總統行程。

徐斯儉指出，為展現我國與太平洋友邦在南島文化的深刻連結，本次出訪特別邀請去年在南非獲得世界合唱比賽金牌、由高雄寶來國中校友所組成的尼布恩合唱團赴帛琉演出，推廣我國原住民文化與音樂之美。

他說，推動高層互訪是我國重要的外交工作之一，我國與帛琉共和國高層互訪頻繁，總統今年3月「海洋民主之旅」首站就是帛琉；7月帛琉副總統歐宜樓訪問我國；8月外交部長吳釗燮擔任總統特使出席帛琉前總統老雷蒙傑索葬禮；9月原住民族委員會主委夷將．拔路兒也擔任總統特使出席帛琉獨立25週年慶典，可見我國與帛琉關係相當緊密。

徐斯儉強調，建交20週年是台帛關係重要的里程碑，外交部將持續與相關單位、帛琉政府合作，縝密規劃本次出訪專案，一同歡慶兩國邦誼的盛大時刻，讓國人共同見證我國與太平洋友邦堅實且深厚的雙邊關係及合作成果。

(中時 )