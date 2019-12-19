國民黨團批評蔡政府亂開政見支票，舉債空間只剩438億元，是用子孫的錢選舉。行政院發言人Kolas Yotaka表示，政治人物不能亂講話，未來10年舉債上限仍有1.8兆元，藍委的數字只是某個角度看出的數字，不足以說明全貌。

Kolas說，國民黨團提到政府編列多項政策買票，主要提到舉債額度剩483億，導致可能引起的風險就是萬一未來發生重大災難，國家政府無法救災。但政治人物開記者會不能亂講話，去頭去尾只把想給人民看的數字呈現出來而已。

她表示，未來10年舉債上限會隨著GDP而增加，而且會增到1.8兆元，所以不會有舉債額度不足以支應重大建設的情況，中央跟地方預算的編列都依公共債務法及財政紀律法有關公共債務流量及存量的規範，流量中央是15％，存量是40.6％，都嚴守規範。

她並說，中央政府債務餘額占前3年GDP比率已由101年的36.3％高峰逐步降到109年的30.5％，也就是舉債餘額占GDP比率已降到30.5％，也就是距離公債上限40.6％還有10.1％的舉債空間，大約1.8兆元。這才是完整數字，藍委指出的恐怕只是某個角度看出的數字，不足以說明全貌。

(中時 )