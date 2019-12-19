永記(1726)Q4進入建築塗料旺季，營收及獲利表現都將優於Q3，今年全年度受彩鋼塗料出貨衰退及去年匯兌收益墊高基期，法人預估，今年度稅後盈餘年減恐將逾1成，EPS將落在4元附近。明年度受惠國內廠房建設增加，對各式塗料需求增加，若匯率持穩，明年獲利將恢復成長動能，法人初估，EPS有機會挑戰4.5元。

永記今年在彩鋼塗料出貨衰退影響下，拖累營收表現，加上去年匯兌利益墊高獲利基礎，今年獲利恐將同步衰退。法人預期，永記今年度營收將落在78.5億元左右，年減2%左右，稅後盈餘將達6.5億元附近，年減將逾13%，EPS將落在4元左右。

若以永記歷年股利政策觀察，多以現金股利為主，股利發放率約60~76%，2018年永記配息3.5元，股利發放率76%，若以2019年EPS約4元左右來推估，可望配息大約3元左右，現金殖利率將超過4%。

台商資金回流，今年廠房成為房地產的熱點所在，預期明年度國內廠房建設能見度仍強，將推升防火塗料、防水塗料與地床塗料的需求，若業外沒有匯率的干擾，永記明年度獲利將恢復成長動能，法人初估，明年度營收年增率將逼近5%左右，稅後盈餘年增率將逾12%，約落在7.3億元附近，EPS將挑戰4.5元。

(時報資訊)