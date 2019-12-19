高雄巿議會民進黨團19日批評國民黨總統參選人韓國瑜的政見發表會從頭到尾只有1個政見就是重啟特偵組。（曹明正攝）

高雄市泛綠議員19日宣布，將以個人身分參加參加21日舉行的罷韓遊行，民進黨議員批評，這場遊行幾個月前就已經申請，但高雄巿長韓國瑜為選總統，硬生生在同一天也舉辦挺韓遊行，無異是闖紅燈，造成2列火車對撞。

民進黨議員邱俊憲、簡煥宗、何權峰、陳致中、黃文益、鄭孟洳、陳慧文、黃文志以及時代力量議員黃捷等人，19日在巿議會宣布為了「守護陪伴」高雄，將以個人身分，參加21日從文化中心出發的「Wecare台灣大遊行」。

邱俊憲形容，21日的罷韓、挺韓遊行，是走在不同價值的2列火車，而Wecare台灣罷韓遊行，早在幾個月前就已經申請，但身為高雄巿長的韓國瑜為了他個人要選總統，硬生生的闖平交道、闖紅燈，造成2列火車對撞。

黃捷表示，21日她會擔任彩虹大隊的大隊長，她也批韓，透過動員韓粉，企圖在當天製造衝突，韓在這1年做了太多讓巿民無法接受的事，巿民才會出來罷免，但韓竟想以他的粉絲來對抗他的巿民，不僅非常過分而且荒唐。

除了宣布參加罷韓遊行，民進黨高雄巿議會黨團19日也批評韓國瑜前一天的總統政見發表會欺騙人民，從頭到尾只有1個政見是重啟特偵組。黃文益說，韓國瑜此舉是恢復東廠、恢復錦衣衛，做為整肅異己的工具。

(中時 )