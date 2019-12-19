高雄市湖內警分局阿蓮分駐所警員林明翰、張浩日前巡邏時，接獲民眾報案說拾獲1張泛黃的畢業證書及畢業合照，因不知該如何處置，只好向警方求援。經警員循線將此物交給失主何姓男子的母親，也意外開啟了1段回憶。

警方起初到失主的住處拜訪，發現何男早已經於7年前過世，目前該處僅剩其母親獨居。警方研判此物對其家人的意義重大，在屋外等候了近1小時，才見到外出活動筋骨的何母回家，她對於警方的來訪感到相當意外。

當警員遞上拾獲物時，何母的臉上露出十分複雜的表情，彷彿該物觸動到了心中深層的回憶，眼眶泛紅。她解釋，何男男生前因病無法下床，臨終前委託她將陳年泛黃畢業證書及畢業合照護貝，她卻在前往書局的途中不慎遺失該物，回家後也不敢向兒子提起此事，直至警方上門拜訪，才喚起這段多年前的回憶。

何母說，記得當初兒子拿到畢業證書及照片之際，親口告訴她：「媽媽我畢業了，謝謝妳辛苦賺錢供我讀書。」如今雖人事已非，心中卻對兒子仍有萬分思念，今日幸遇警方及熱心民眾的協助，才能找回此物，也觸動這段埋藏心中多年的記憶。

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(旺報 )