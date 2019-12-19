國民黨新北黨部19日上午舉辦「新北市總統、副總統暨立法委員選舉29區競選總部輔選幹部誓師大會」，新北市12選區立委候選人及代表齊聚一堂，會場湧入百位黨員、支持者，場面熱鬧，大展藍營團結氣勢。國民黨全國競總主委朱立倫致詞表示，台灣對泰國提供免簽優惠，民進黨不用多做什麼，起碼1月11日前做到台灣人去泰國不用提財力證明、免簽證就好。

朱立倫致詞表示，選舉靠正道，做的好繼續，做不好就下台，國民黨執政時，大家去很多國家都免簽，如今泰國人到台灣享有免簽優惠，民進黨也不用多做什麼，至少1月11日前做到讓台灣人去泰國免簽，不用提財力證明。

朱立倫高呼團隊作戰，「選舉不是靠少數人，而是靠多數人」，要靠團隊包括總統候選人、黨主席、競選總部和後援總會大家分別努力，找回大家對國民黨原本的「理性、中道」政黨的印象，扮演台灣安定的力量。

朱立倫說，國民黨是大家庭，希望大家把所有老朋友的全部找回來，並且化解誤會，讓國民黨「朋友多多、敵人少少」，選舉時要走正道，民進黨選舉最強就是抹黑、抹黃、抹紅，惡意攻擊，對民主傷害很大。

(中時 )