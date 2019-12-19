奶茶喝多會有心臟病？心臟內科醫師林謂文表示，這是有可能的，不只心臟病，還會得高血壓、糖尿病等慢性病。因為奶茶的奶類來源是奶精、人工奶油等，高糖、高油成分，天天喝會使膽固醇提高、血脂上升。要想對心臟有益，應該喝綠茶、山楂茶、玫瑰果茶。

早安健康報導，林謂文指出，美國、日本都有過研究指出，習慣喝茶的人罹患心臟病的風險比較低，同時減少中風、感染呼吸道疾病。因為茶當中含有類黃酮，能修復受損細胞。

●綠茶

綠茶的兒茶素能降血壓，增加血管內皮細胞功能，預防動脈硬化，促進心血管功能，對心臟非常好。

●山楂茶

山楂的作用能減少壞膽固醇生成，用來降低血脂，且山楂中的黃酮類及抗氧化成分，可以讓血管擴張、增加血管內流量，對心臟好。

●玫瑰果茶、菊花茶

喝玫瑰果茶、菊花茶有舒壓、安定神經的效果，能降低血壓。對容易神經緊繃、血壓飆高、經常焦慮、有心血管疾病的人，降低心臟病的可能。

摘自《健康「心」起點》/林謂文/時兆出版社

(中時電子報)