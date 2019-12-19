5G競標19日進入第8天競價，並在第75回合，暫時得標總標金442.69億元，一舉突破立法院訂出的目標440億元大關，意味著這次5G首波頻譜競標，國庫入帳會比預定目標來得高。

3.5GHz主流頻譜在第75 回合暫時得標價429.30億元，出價依然是各頻段中最激烈，目前各家業者仍無退讓對3.5GHz頻段的數量需求，使得整體競標目前仍然膠著。

28GHz目前仍只有13塊出價，暫時得標總價金13.39億元，1800MHz依舊乏人問津。

(工商 )