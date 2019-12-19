5G競標8天總標金442.69億 國庫入帳比預期高 13:042019/12/19 工商 林淑惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 5G暫時得標總標金，在19日上午的第75回合以442.69億元，正式突破立法院訂出的目標440億元大關。(圖/林淑惠) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5G競標19日進入第8天競價，並在第75回合，暫時得標總標金442.69億元，一舉突破立法院訂出的目標440億元大關，意味著這次5G首波頻譜競標，國庫入帳會比預定目標來得高。 3.5GHz主流頻譜在第75 回合暫時得標價429.30億元，出價依然是各頻段中最激烈，目前各家業者仍無退讓對3.5GHz頻段的數量需求，使得整體競標目前仍然膠著。 28GHz目前仍只有13塊出價，暫時得標總價金13.39億元，1800MHz依舊乏人問津。 (工商 ) #頻譜 #5G #競標 #國庫 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣之星總經理 賴弦五 化敵為友 啟動合作 04:092019/12/15 財經要聞 5G決標 本周倒數計時 04:102019/12/16 財經要聞 5G落榜 不會全盤皆輸 04:102019/12/16 財經要聞 5G iPhone露敗象？知名蘋果分析師曝拖油瓶 09:482019/12/16 財經 加速5G發展 OPPO於吉隆坡成立亞太中心 17:402019/12/16 科技 加速推動5G 紐西蘭拍賣頻譜短期使用權 00:152019/12/17 財經 5G手機放量 五天王得利 04:102019/12/17 財經要聞 5G競標今加速 五大電信備戰 04:102019/12/17 財經要聞 5G競標戰報... 五大電信飆金近440億 04:092019/12/19 財經要聞 《科技》亞太區5G成長動能強，資安議題升溫 09:092019/12/19 財經 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。