活動女王周明璟和F1賽車工程師丈夫結婚2年，年初透過試管懷上雙胞胎，上個月順利剖腹誕下龍鳳胎，兩個寶寶體重達標，讓產科醫生也忍不住大讚一百分。由於剖腹產是半身麻醉，清醒狀態下剖腹本來讓周明璟有點緊張，但先生一路陪伴，加上醫師專業執刀，讓兄妹2人只差1分鐘就出生，過程十分順利，看到寶寶粉嫩可愛的臉龐，她覺得懷孕時的辛苦都值得了。

目前周明璟和寶寶們正入住月子中心，雙寶精緻的小臉蛋讓月子中心的護士們愛不釋手，周明璟說寶寶們從小就展現不同性格，哥哥是好奇寶寶，一出生就睜大眼看世界，妹妹則用迷濛眼睛眨呀眨放電，先生被女兒迷得心花怒放，讓她有點吃醋忍不住笑說：「女兒果然是爸爸的前世情人無誤。」

周明璟一雙兒女萌翻天。（小日子寫真館攝）

周明璟懷孕期間仍活躍工作，不但飛往海外主持萬人活動，工作到產前兩周被稱為最強孕婦。整個孕期周明璟只重不到10公斤，第5天出院就掉7公斤，現在幾乎已回到產前體重，讓人完全看不出來剛生雙胞胎。她今年已接下8場大型企業尾牙，預計12月底就會復工。

(中時 )