蔡英文總統昨在政見發表會後，發文痛批國民黨總統候選人韓國瑜常把「苦人」、「庶民」掛在嘴上，但似乎沒有幫這群人做點什麼，而是選擇拋下高雄市民，急著來選總統，批韓只把苦人、庶民當選舉工具。對此，韓國瑜競選總部副執行長孫大千怒斥，蔡英文是在「說夢話」嗎？

蔡英文昨在臉書寫道，她在第一場政見會，提到韓國瑜常常把「苦人」、「庶民」掛在嘴上，但是他似乎沒有幫這群人做點什麼，而是選擇拋下高雄市民，急著來選總統，讓很多人覺得他只是把苦人、庶民當做選舉工具。她要告訴韓國瑜，做為一個領導人，替庶民、苦人解決問題、幫年輕人創造機會與就業，是她過去三年多來，不斷在做的事情。

她說，當政府做對的事情，苦人就會得到照顧，庶民也會得到幫助，年輕人也會有更多揮灑空間，實現夢想。這就是國家領導人該做的事情，也都是國家正在發生的事。

對此，孫大千在臉書痛批蔡英文是在「說夢話」嗎？孫說若過去三年多來，蔡英文真的不斷在為庶民、苦人和年輕人做事情，「庶民總統」的稱號怎會落在韓國瑜的身上？

孫反問蔡英文，為什麼台灣的庶民夥伴要生活在貧富差距高達104倍的殘酷世界之中呢？為什麼台灣的苦人朋友要永遠在低薪過勞的環境中掙扎，而永無翻身之日呢？為什麼台灣的年輕人再怎麼努力，也永遠比不上蔡英文身邊的這些徒子徒孫，可以一人得道，雞犬升天，吃香喝辣呢？

(中時電子報)