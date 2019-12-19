工業客戶拉貨啟動，電子零組件廠-信邦電子(3023)營運可望自明年第1季重回成長軌道，信邦預估，明年第1季營運不僅優於今年同期，亦優於今年第4季，公司亦看樂觀待明年營運，信邦董事長王紹新表示，期待明年成長幅度優於今年，美系外資看好信邦在MAGIC五大產業產品佈局廣度，給予信邦「買進」評等，目標價154元。

因全球化佈局效益顯現及MAGIC五大產業收割近幾年業績高成長的信邦持續擴大MAGIC五大產業產品廣度，鎖定「智慧醫療、智慧城市、機器人、智能運輸及綠能」等新科技及新創應用，陸續開發新產品，預期新產品出貨將自明年第3季放量，成為推升信邦明年及後年營運成長新動能。

受惠MAGIC五大產業佈局收割，信邦前3季合併營收138.73億元，較去年同期118.2億元成長17.37%，為歷年同期新高，合併毛利率25.64%，較去年同期24.88%增加0.76個百分點，營業淨利15.9億元，較去年同期12.37億元成長28.47%，稅後盈餘14.25億元，較去年同期11.86億元成長20.2%，已超越去年全年獲利，每股盈餘6.22元；信邦前11月合併營收為168.55億元，年成長14.96%，法人預估，信邦今年合併營收可望突破180億元，再創歷年新高。

隨著工業客戶拉貨啟動，信邦明年第1季營運可望擺脫第4季淡季，重回成長軌道，信邦預估，明年第1季營運不僅優於今年同期，亦優於今年第4季。

信邦深耕MAGIC五大產業，獲外資力挺，截至2019年12月18日為止，外資共持有信邦11萬3408張，佔信邦股本約48.77%，美系外資亦出具最新報告，預估信邦明年每股盈餘將從今年的7.49元成長到8.98元，給予信邦「買進」評等，目標價154元。

(時報資訊)