美律(2439)2020年受惠TWS(真無線藍芽耳機)、蘋果揚聲器占比持續提升，營運動能值得期待，今股價逆勢揚升，上揚逾2.5%，創波段新高，KD指標維持高檔。

美律今年上半年因為娛樂產品客戶提前拉貨，加上下半年電池出現缺料問題，因大量客戶使用德國供應商電池，而美系手機大廠高階TWS新產品同樣使用該供應商電池，造成德國供應商產能不足，難以供應美律中低階客戶產品，造成娛樂產品銷售不如預期，故第四季較無亮點，整體營運保守。

美律TWS市場接受度高，預計明年多家耳機大客戶明年都將推出新型款式，且電池缺料問題可望陸續排除，美律明年TWS出貨訂單量看增，由於市場推估，於TWS毛利率優於頭載式，也可望帶動逐季毛利率上升，至於揚聲器部份，將隨蘋果下半年推出包括5G在內的新款智慧型手機，帶動新一波換機潮，預期揚聲器成長爆發力勢必會優於今年。

(時報資訊)