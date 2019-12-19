喜樂島聯盟爆料中華文化總會祕書長林錦昌2014年曾為台北市長柯文哲效勞，事後林曾拿4張連號發票要柯辦吐出2200萬。柯文哲19日對此澄清，人家說謠言要像好歹也要7分真3分假，不能1分真9成假，所以看一看就算了。

柯文哲今出席民眾黨活動受訪指出，前北市府顧問蔡壁如在2014年沒有參與，他要上任前幾天才被從台大醫院找來，不管是選務、帳務蔡完全不知道。

他說，林錦昌是創意總監，從來不管錢的，根本不可能拿什麼帳單，管錢的是姚立明教授，反正台灣這社會不缺謠言，人家說謠言要像好歹也要7分真3分假，不能1分真9成假，所以看一看就算了。

至於1分真是什麼？柯文哲說，他也不曉得，報導也沒全部看，不過，太多假的就不要看了。

當被問到小黨是否搶攻政黨票被無辜牽連，柯文哲指出，喜樂島要打誰？他都搞不清楚，目地是什麼，還是要爆個聲量？文總一定在選舉有扮演重要角色，他也不意外，但就是那樣啊。

(中時 )