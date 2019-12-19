2020總統大選首場政見發表會昨登場，民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜雙方唇槍舌戰，會中韓提出要重設特偵組，查高雄為何債台高築的原因。卻遭綠營砲轟。有網友就貼出高雄過去十多年來的人均負債走勢圖，許多網友看完直呼「縣市合併後債還逐漸噴高！韓光還陳菊欠債利息就飽了」、「支持度低有搞到要破產嗎？反倒是支持度高的搞到要破產！」。

韓國瑜昨(18日)在發表會中主張，他上任後，立刻成立特偵組，馬上調查8,800億元前瞻基礎建設預算，風電2兆元預算，以及調查為何高雄市府欠債這麼多？同樣，韓國瑜說，他下台後也接受特偵組嚴格檢驗，「若有貪污，絕對不要假釋我，把我關到死，一天一頓飯！」但這說法卻遭綠營質疑，這韓自己當市長就能查，要當總統後再查，根本是找藉口。

對此，網友Allenguy就在批踢踢PO文稱，看人均負債才能真正比較，該網友貼出一張人均負債走勢圖，自2006年陳菊當高雄市長，到2018年4月卸任，人均負債一直狂飆高，每人十萬這數字全台灣第一，當時高雄縣長是楊秋興，陳菊不但縣市合併前就噴到每人十萬，合併後被高雄縣拉低很多後，又再度噴到每人近十萬(實際9萬5千多)。

令人驚訝的是，據財政部國庫署11月彙整的各縣市政府債務鐘數據顯示，截至108年11月底止。1年以上債務未償餘額為2420.58億元、短期債務未償餘額為30.5億元、平均每人負擔債務8.84萬元。自償性債務未償餘額（含非營業特種基金）為361.41億元。債務約合2千8百多億元。

該網友也附上到今年108年5月底，每人負債8.8萬元，再隔半年財政部今年12月10日公布之數據，至11月底為止，平均每人負擔債務8.84萬元。相較台北市均人均負債3.4萬元。為台北市2.6倍。桃園市人均負債1.9萬元，更多達4.65倍。

財政部國庫署公布 各級政府公共債務統計表。圖僅秀出6都直轄市部分，截至108年10月底止。(圖/截自財政部國庫署)

對於高雄市政府債台高築，台北市長柯文哲日前接受本報專訪時，諷刺「陳菊過去擔任高雄市長期間，財政紀律差」。陳菊則不滿回嗆柯Ｐ，「選舉期間高雄3千億債務問題不斷被霸凌扭曲，對這種習慣用不尊重字眼批評，她一笑置之」。對於陳菊回應，柯今(19日)再酸，「要人家尊重，自己就要成為一個可以被尊重的人，這完全沒有反省的態度」。

許多網友紛紛嘲諷，「長年市政民調第一」、「結果還沒合併就這麼高了？」、「所以錢到底花去哪了？」、「台北蓋更多捷運線也沒亂噴很多錢，高雄才蓋2條捷運到底怎麼花的，特扯了吧」、「韓國瑜光是幫陳菊還那3000億的利息就飽了」，更有網友不滿「砸那麼多錢，結果是個低薪城市」、「台灣聖女你敢嘴，1450噓起來」。

(中時電子報)