一名尋芳客在網路上買春結識方姓賣淫女子，聽信方女稱自己生活窮困，要借錢償還就學貸款、父親罹患癌症醫藥費，因而借出48萬多元，本來打算以性交易抵償債款，但去年5月間，「火山孝子」發現微信帳號被「拉黑」，方女電話故意閃躲不見面，氣得他怒告詐欺罪，不過法院認為，借款屬於性交易「預付款」，尋芳客無權過問方女錢用在何處，認為方並無詐欺，判決無罪。

方女透過微信軟體結識這名恩客，2人去年1月間見面，發生2次性交易，方女稱，自己要幫罹患鼻咽癌的父親購買抽痰機器，還要支付就學貸款以及自己的生活費，這名火山孝子在1月到5月間，陸續匯款48萬7000元，但男子因手術傷口無法癒合，有2、3月無法有性行為，因主動向方女提出，原本性交易抵債改成借錢，並要求簽立借據，但女子卻不滿故意將身分證字號最後1碼寫錯，企圖讓他找不到人。

賣淫的方女稱，2人去年1月11日第一次性交易，她急需用錢，希望能先拿到錢，之後再慢慢償還，男客也同意並在5天後匯款，隔天用性交易抵掉，20日、28日匯款1萬8000元、1萬2000元，方女拿錢支付房租，另外一半則交給在牛郎店上班的男朋友花用，並願意用性交易抵債。

法官認為，男子匯款給賣淫方女屬性交易契約，方沒有不履行契約內容，而且還主動傳訊息噓寒問暖，48萬多元則是「預付款」，雙方以此模式完成2次性交易，之後又再匯款48萬多元。儘管方女編造父親罹癌的謊言，也無法從賣淫女子將賺得的金錢用於何處，證明賣淫女子有詐欺的犯意，因而判決方女無罪。

(中時 )