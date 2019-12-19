雲林縣議會副議長蘇俊豪今天率領近200名花生農北上至農委會陳情，表示農民根本沒有拿到收購花生的錢，蘇俊豪並帶頭在農委會前下跪，呼籲農委會出面拯救花生農，許多花生農更氣的怒嗆主委陳吉仲「沒LP」，要他下台負責。

雲林縣蘇俊豪、蔡明水、吳蕙蘭、黃文祥、王鈺齊等5名議員表示，近日以來許多花生農陳情，表示目前仍然找不到人來收購花生，農民因沒有倉庫存放，又擔心花生曬路邊遭竊，只能日以繼夜業的守在花生旁，而且花生放久易變質，在年關將近的時間，農民仍拿不到收購金，各個都心急如焚。

縣議員吳蕙蘭更指控，農委會的花生收購竟然還分黨派，讓支持民進黨的農民優先收購，這些無黨籍的農民卻都叫不到人來收花生。

元長鄉吳姓農民表示，雖然農委會說只要去農會登記就會有人來收，但地方上卻是要透過立委助理登記才有效，且1個半月前每台斤明明還有40幾元的價格，但現在卻不到30元，真的是欲哭無淚。

吳姓農民說，元長鄉農會告知，現在收購的花生幾乎是一年所販售的量，所以除第一波收購農會較積極外，第二、第三波都幾乎都不來收，有的人是收了卻拿不到錢，「他們也怕倉庫放不下，而且放久會變質，最後就是收來報廢掉。」因此根本叫不到人來收。

他也說，過去收購都是農委會撥資金，然後統一在倉庫存放，但現在農委會自己的稻穀倉庫都滿倉，根本也沒其他方放花生，而盤商更是看準農民無法自行處理花生就索性不收，根本不是農委會所說的那樣積極處理。

(中時 )