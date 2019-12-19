國民黨總統候選人韓國瑜昨天承諾，當選將成立特偵組，追查高雄負債3300億元原因，韓競辦總發言人王淺秋今天秀出資料，發現高市府負債比例，陳菊任內為第一名，其次是謝長廷執政，且韓國瑜任內編列預算也是10年來最低。

首場總統政見發表會昨天登場，國民黨總統候選人韓國瑜競辦總發言人王淺秋上午驚呼「哇塞！抓到網軍領袖了」，現任總統昨把網軍抹黑言論，全用在攻擊對手。

王淺秋說，蔡總統說別人炒房，但其在33歲就擁有19筆土地、2幢房子，事後賣出15筆土地進賺上億元，含著金湯匙出身的總統，怎能了解一般人買房後認賠殺出的心情，此外，高雄市議員陳致中在議會質詢豪宅，但卻忽略自家豪宅。

韓國瑜昨天承諾，當選將成立特偵組，追查高雄負債3300億元原因。王淺秋表示，陳菊推說負債是歷任市府留下來的成果，但據統計，歷任市府負債，陳菊任內負債為第一名，共1067億餘元，其次是謝長廷掌舵高市府期間，共負債715億餘元。

王淺秋接著說，而韓國瑜任市長期間，明年度編列64億元預算，為縣市合併以來，10年來創新低，如今每一位高雄人背負8.77萬負債。

(中時 )