林口發電廠2工人觸電 1人失去生命跡象 13:362019/12/19 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林口火力電廠工安意外 吊掛貨櫃觸電2人無呼吸(圖/讀者提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林口區林口火力發電廠驚傳工安意外，今上午11時許，2名台籍工人進行吊掛貨櫃作業時，疑似風勢過強，將貨櫃吹至電塔，導致2名工人遭強力電流竄過全身，其中一名47歲的徐姓工人當場失去生命跡象，另一名30歲的鍾姓工人則在搶救後，恢復呼吸心跳，2人皆已送往醫院急救，詳細事故原因，仍待進一步釐清。 (中時 ) #工人 #林口 #生命跡象 #生命 #貨櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林新故鄉 新住民分享生命故事 04:102019/12/15 地方新聞 完美公司生命健康科技研究院成立 04:102019/12/16 焦點新聞 守護生命讓愛無遠弗屆 聯聚建設捐贈加護型救護車 12:262019/12/16 財經 台東8旬翁溺水 無生命跡象 15:182019/12/16 社會 點燃生命之火開跑 中信首捐200萬助弱勢童 04:092019/12/17 焦點新聞 《產業》陳其邁：北林口、南沙崙，打造台灣綠金聚落 08:022019/12/17 財經 絕症女孩的最後歲月 探討生命意義 20:002019/12/17 生活 蘆洲男談判亮刀 反遭債主奪刀刺傷 09:552019/12/18 社會 版畫名家台西逍遙遊 用藝術迎接耶誕、元旦、農曆年 19:472019/12/18 生活 林口火力電廠工安意外 吊掛貨櫃觸電2人無呼吸 13:272019/12/19 社會 社會熱門新聞 化肥男6000萬存銀行 2年後戶頭剩300元 - 社會 獨》友人毆警被逮 國安局官員酒瘋大亂派出所 - 社會 嘉義地下匯兌大亨 高鐵當運鈔車運33億 - 社會 北電第1美人「回眸一笑」電昏男網！看舊照心碎 - 社會 老婆突然很愛走樓梯 夫看監視器綠到崩潰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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