林口區林口火力發電廠驚傳工安意外，今上午11時許，2名台籍工人進行吊掛貨櫃作業時，疑似風勢過強，將貨櫃吹至電塔，導致2名工人遭強力電流竄過全身，其中一名47歲的徐姓工人當場失去生命跡象，另一名30歲的鍾姓工人則在搶救後，恢復呼吸心跳，2人皆已送往醫院急救，詳細事故原因，仍待進一步釐清。

(中時 )