永齡基金會董事長郭台銘（見圖）上台致詞時表示，大樓名稱以他的母親郭初永真為名，並提醒醫療人員對待患者要永遠真誠。（郭吉銓攝）

永齡基金會董事長郭台銘（右二）攜妻曾馨瑩（右三）、郭老夫人初永真（右一）出席。（郭吉銓攝）

台灣大學校長管中閔(後右六)、永齡基金會董事長郭台銘（後右四）、郭老夫人初永真（前右）、台大癌醫中心院長鄭安理（後右五）皆出席。（郭吉銓攝）

台灣大學校長管中閔(後右五)、永齡基金會董事長郭台銘（後右四）、郭老夫人初永真（前中）、台大癌醫中心院長鄭安理（後右一）、前台大校長李嗣涔（後右六）、楊泮池（後右七）皆出席揭幕。（郭吉銓攝）

永齡基金會董事長郭台銘（中）回應媒體表示，有邀柯文哲但對方不克前來，認為沒關係，但希望市府在行政效率能再加強。（郭吉銓攝）

媒體典禮後詢問會不會參加親民黨規畫的電動摩托車環島造勢，永齡基金會董事長郭台銘（中）回應，今天不談政治。（郭吉銓攝）

台大醫學院附設癌醫中心19日舉辦永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕典禮，永齡基金會董事長郭台銘上台致詞時表示，比較晚出門是在找一條「老皮帶」，隨即秀出皮帶指著說，這是先妻林淑如送的禮物，醫療大樓名稱以他的母親郭初永真為名，並提醒醫療人員對待患者要永遠真誠。

典禮結束後聯訪時，郭向媒體表示有邀柯文哲但對方臨時不克前來，他認為沒關係，但建議北市府在行政效率上能再加強。而媒體詢問會不會參加親民黨規畫的電動摩托車環島造勢，郭則說，今天不談政治。

(中時 )