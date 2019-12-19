郭台銘憶先妻贈皮帶 批柯市府效率要改善 15:212019/12/19 中時 郭吉銓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 永齡基金會董事長郭台銘（中）上台致詞時表示，比較晚出門是在找一條「老皮帶」，隨即秀出皮帶指著說，這是先妻林淑如送的禮物。（郭吉銓攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 永齡基金會董事長郭台銘（見圖）上台致詞時表示，大樓名稱以他的母親郭初永真為名，並提醒醫療人員對待患者要永遠真誠。（郭吉銓攝） 永齡基金會董事長郭台銘（右二）攜妻曾馨瑩（右三）、郭老夫人初永真（右一）出席。（郭吉銓攝） 台灣大學校長管中閔(後右六)、永齡基金會董事長郭台銘（後右四）、郭老夫人初永真（前右）、台大癌醫中心院長鄭安理（後右五）皆出席。（郭吉銓攝） 台灣大學校長管中閔(後右五)、永齡基金會董事長郭台銘（後右四）、郭老夫人初永真（前中）、台大癌醫中心院長鄭安理（後右一）、前台大校長李嗣涔（後右六）、楊泮池（後右七）皆出席揭幕。（郭吉銓攝） 永齡基金會董事長郭台銘（中）回應媒體表示，有邀柯文哲但對方不克前來，認為沒關係，但希望市府在行政效率能再加強。（郭吉銓攝） 媒體典禮後詢問會不會參加親民黨規畫的電動摩托車環島造勢，永齡基金會董事長郭台銘（中）回應，今天不談政治。（郭吉銓攝） 台大醫學院附設癌醫中心19日舉辦永真健康醫療大樓冠名暨肇建記揭幕典禮，永齡基金會董事長郭台銘上台致詞時表示，比較晚出門是在找一條「老皮帶」，隨即秀出皮帶指著說，這是先妻林淑如送的禮物，醫療大樓名稱以他的母親郭初永真為名，並提醒醫療人員對待患者要永遠真誠。 典禮結束後聯訪時，郭向媒體表示有邀柯文哲但對方臨時不克前來，他認為沒關係，但建議北市府在行政效率上能再加強。而媒體詢問會不會參加親民黨規畫的電動摩托車環島造勢，郭則說，今天不談政治。 (中時 ) #郭台銘 #皮帶 #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家》柯文哲暗助陳明義 力抗民進黨 11:252019/12/15 政治 柯文哲將跨海金門合體 陳福海聲勢再看漲 14:452019/12/15 政治 柯文哲暗助陳明義 民進黨立委吳秉叡：相信選民 18:232019/12/15 政治 達基引進高端PU鋼絲皮帶 04:102019/12/16 產業特刊 民眾黨後援會長 為藍軍助講 04:102019/12/16 地方新聞 波特王遭下架 柯文哲：不會讓台灣更靠近大陸 12:172019/12/16 政治 郭台銘出席陽光基金會汽車美容中心人才訓練計畫頒獎活動 16:332019/12/17 政治 歐買尬！林濁水酸柯文哲愈來愈韓國瑜化 21:242019/12/17 政治 「今天是太太70歲生日」 郭董繫上先妻贈送的老皮帶 11:572019/12/19 生活 台大癌醫12年才啟用！郭董：北市府效率差 光搬樹就2年 12:382019/12/19 生活 生活熱門新聞 吃麥當勞前面排長髮小隻馬 網一看正面驚呼：要蹦出來了 - 生活 好市多當小七逛 男1個月後收帳單傻眼 - 生活 今明降雨熱區出爐 氣象局：周日再變天 - 生活 兩大凶星合體 星座專家斷言總統大選輸家 - 生活 日好市多試吃景象 台灣網友驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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