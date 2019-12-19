藍營要求政府應保證2004年「兩顆子彈」事件不會重演。行政院發言人Kolas Yotaka今天說，有幾分證據講幾分話，如果只是揣測或不具名傳出如何如何，都是製造無謂的緊張、衝突或對立。

日本學者藤井嚴喜日前說，大陸可能會暗殺總統候選人。國民黨總統候選人韓國瑜陣營的「打鬼軍團」團長周錫瑋反諷，發生此事蔡政府最好的辦法就是推給大陸，屆時還能依新修的《反滲透法》宣布戒嚴停止選舉，他要求蔡保證不讓兩顆子彈重演。

Kolas回應說，有幾分證據講幾分話，如果只是揣測或不具名傳出如何如何，都是製造無謂的緊張、衝突或對立，這對雙方要在民主自由的社會要表達意見也沒有幫助。

另對1221挺韓、罷韓遊行，兩派人馬短兵相接，Kolas也說，高雄市警局已要求中央多提供警力協助，所以政院認為還好，雖然雙方陣營距離接近，但警力有加強，警政署已提供協助。

她也說，重點在於讓雙邊的活動可以順利完成，加派警力的原因是因為可以預期，這是雙方意識型態對立的活動，警方都提早部署，倒不是接獲什麼樣的情報。

(中時 )