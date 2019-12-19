林口火力電廠工安意外 吊掛貨櫃觸電2人無呼吸 13:272019/12/19 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林口火力發電廠工安意外，吊掛貨櫃時觸高壓電2工人無呼吸。（中時電子報） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市林口火力發電廠擴建三期工程中午 11時47分發生公安意外，2名台籍工人進行吊掛貨櫃作業時，疑似風勢過強將貨櫃吹至電塔導致觸電，1人無呼吸心跳，另1人經消防人員搶救已恢復呼吸心跳，分送林口長庚和淡水馬偕醫院急救。 (中時電子報) #林口 #火力 #電廠 #工安 #意外 #吊掛 #貨櫃 #觸電 #2人 #無呼吸 #貨櫃 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄反空污遊行 台電：興達20年來減排85％ 12:492019/12/15 財經 瞄準亞太環保工安趨勢 杜邦推出NomexR全球織品組合 16:112019/12/16 財經 空污減排是真的！台電：台中電廠排放減量 歷年最佳 21:262019/12/16 財經 《產業》陳其邁：北林口、南沙崙，打造台灣綠金聚落 08:022019/12/17 財經 冬天不想賴床 簡單幾招可改善 19:562019/12/17 生活 今年首次總統候選人辯論 環團要求搬出能源政策 13:052019/12/18 生活 越南男嬰窄氣管喘吁吁來台治癒 19:022019/12/18 生活 空污來源眾多 台電：鎖定火力電廠非唯一解 20:172019/12/18 財經 產官學齊聚 探討減碳技術藍圖 04:102019/12/19 投資理財 之6─無礙 04:102019/12/19 藝文副刊 社會熱門新聞 化肥男6000萬存銀行 2年後戶頭剩300元 - 社會 獨》友人毆警被逮 國安局官員酒瘋大亂派出所 - 社會 北電第1美人「回眸一笑」電昏男網！看舊照心碎 - 社會 法官被陳師孟約詢 台北地院說話了 - 社會 嘉義地下匯兌大亨 高鐵當運鈔車運33億 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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