新北市林口火力發電廠擴建三期工程中午 11時47分發生公安意外，2名台籍工人進行吊掛貨櫃作業時，疑似風勢過強將貨櫃吹至電塔導致觸電，1人無呼吸心跳，另1人經消防人員搶救已恢復呼吸心跳，分送林口長庚和淡水馬偕醫院急救。

(中時電子報)

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