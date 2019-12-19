新北市林口火力發電廠擴建三期工程中午 11時47分發生公安意外，2名台籍工人進行吊掛貨櫃作業時，疑似風勢過強將貨櫃吹至電塔導致觸電，1人無呼吸心跳，另1人經消防人員搶救已恢復呼吸心跳，分送林口長庚和淡水馬偕醫院急救。

(中時電子報)