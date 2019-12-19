今(19)日綠色和平組織發佈更新版政見評比分數，首度列入評比的宋楚瑜獲得「F」；蔡英文與韓國瑜候選人分數些微上升，但級距分仍維持「C-」與「D-」，均為不及格。

綠色和平專案主任唐安指出，台灣海平面上升速度高於全球平均的2倍，在極端氣候加劇下，總統候選人應在政見發表會談論氣候相關政見，告訴國人如何帶領台灣突破困境的遠見。

昨(18)日首場總統電視政見發表會中，宋楚瑜候選人將氣候變遷列為台灣首要危機，承諾將在下一場政見發表會說明；韓國瑜候選人雖提及高雄空污治理，卻尚未加以說明台灣如何有效面對氣候變遷；蔡英文候選人則隻字未提能源與氣候相關論述。

唐安表示，繼11月28日發布首次2020氣候領袖評比，綠色和平持續追蹤總統候選人與競選團隊成員的公開發言內容，3位候選人對於氣候變遷危機表示認同，但未有積極應對方案，分析本次分數些微增加的原因，分別是蔡英文候選人表達重視氣候治理過程的利害關係人參與，同時透過NGO連結雙方；韓國瑜候選人則表示會成立專責部會及任命氣候變遷專責政務委員。

唐安說，若要達成聯合國IPCC建議控制升溫1.5度C的減碳目標，未來10年的規劃與行動十分重要，全球今年累積超過700萬人參與氣候行動，要求政府展現行動力，目前3位總統候選人仍缺乏台灣長期減碳路徑規劃，以及中長期的能源轉型期程；綠色和平要求總統候選人能夠儘速提出具體可行氣候與能源政見。

(中時 )