國民黨桃園市第一選區立委候選人陳根德對於家務事浮上檯面，相當感慨。（甘嘉雯攝）

國民黨提名前立委陳根德參選桃園市第一選區，卻上演父子反目，陳根德19日接受訪問時，對於家庭失和浮上檯面，相當難過，「沒有爸爸對兒子道歉」。他認為，對於栽培小孩他問心無愧，但從政過程對小孩疏於照顧他感到抱歉，不過所有遭指控的包工程等都經得起檢驗，但對手鄭運鵬利用家庭失合操弄選舉，讓人不齒，而鄭運鵬表示，他並沒有利用別人的家務事，下午將召開記者會說明。

「我不清楚鄭運鵬跟我兒子的交往過程，照片是別人拿給我看的」，陳根德表示，政治人物利用人家的家庭，不管他是不是破壞人家的和諧，或與其說利用人家的父子關係，來做為他競選的手段，道德觀念都是有問題。

「從台灣的社會價值，沒有說爸爸跟兒子道歉的啦，更何況我也沒有什麼對不起國家、社會對不起家庭」，陳根德說，他只有在家庭的幸福維繫上面，承認個人對家庭，個人感到抱歉。」

陳根德說，他的三兒子是美國維吉尼亞大學EMBA畢業歸國，女兒取得美國與台灣會計師、第三個就是我的大兒子冠維，最小的兒子也是密西根大學州立大學畢業，栽培這些小朋友非常用心。

陳根德說，他從商與肩負政治的責任，在家庭溫暖上面可能有疏失，但「這我家裡的事情，我希望說我們家裡的事情，我們自己來解決。」

對於兒子指控他包工程炒地皮，陳根德認為經得起考驗，「我經營的公司是受金管會監管，至今為止，到公司開會，都還坐高鐵的普通艙，從來沒有一次跟公司報帳，而在外面吃飯交際，也沒跟公司報帳。」

陳根德說，小孩子都會有成長的階段，成長過程，都希望我們的小孩成龍成鳳，這是我們都、每個人做家長的都一樣，「我把它當作是在社會上必須要經歷過的一個障礙，或是一個挑戰，也是一個成長的機會。」

(中時 )