韓國瑜在昨（18）日的政見發表會上質疑蔡英文對「這個國家」的認同，蔡英文說自己是「中華民國總統」，並質疑韓國瑜喊「中華民國萬歲」應去大陸講。然而，國民黨青年團前總團長呂謦煒發現，民進黨在「給台灣的一封信」廣告中提到要推動「國家正常化」，蔡英文卻又高喊「中華民國」。他在臉書質疑，這根本是給台灣的騙票信，「民進黨、蔡英文，又在騙票了？」

呂謦煒指出，昨天，韓國瑜在政見發表會上高呼三次中華民國萬歲，並質疑蔡英文連自己的國家是什麼都搞不清楚，對「台獨」也態度曖昧。可能是問題不在稿子上，蔡英文顧左右而言他，不提自己說過中華民國是流亡政府，而說自己是中華民國總統，這一切也都還是中華民國憲政體制。然而，從民進黨的廣告「給台灣的一封信」中，可以看出蔡英文跟民進黨就是個騙票的大騙子！

呂謦煒提到，在民進黨砸大錢狂灑在網路上的廣告中，有一封是游錫堃的信，信尾明確指出，希望大家繼續支持民進黨守護主權，「促使您（台灣）早日成為正常國家」。他想請問，民進黨花錢買的廣告，民進黨縝密推出的文宣，是不是代表民進黨的立場？這是否代表民進黨還要讓台灣「國家正常化」？這是否代表民進黨還要繼續搞台獨？那蔡英文在政見會上說的「中華民國」又算什麼？

呂謦煒呼籲，熱愛中華民國的朋友們，甚至是支持台獨的同胞們，不要上當了。一個扮黑臉，一個扮白臉，民進黨跟蔡英文總是把國家定位與統獨意識作為騙票的工具！

呂謦煒質疑，請問蔡英文：中華民國對妳而言到底算什麼？妳覺得台灣需要「國家正常化」，搞台獨嗎？請問民進黨：如果你們主張台灣要國家正常化，你們的總統卻不這樣看，是不是代表蔡英文總統跟民進黨的路線已經出現了重大分歧？你們到底支持或認同「中華民國」嗎？

(中時 )