常見兩岸大學合開「3＋1」專班，即安排大陸研修生在大陸母校就讀3年，1年赴台校就學，但當前兩岸關係不佳，近年來陸生來台人數大減，私立大學轉而與大陸姐妹校展開「4＋0」方案，對此實踐大學校長陳振貴表示，「4＋0」合作方式完全由陸方主動提出，台校則是配合辦理。

陳振貴提到，台灣的私立大學與陸方開設兩岸專班「4＋0」方案，完全是陸方主動，台方是迫不得已才只好配合。在這個合作方式中，台灣有不少學校要定期派教師赴陸教學，主要在於老師意願低，有的只好停辦。

至於台灣的大學招收陸生，陳振貴則說，學籍生的部分，兩岸有陸聯會及海峽兩岸招生服務中心作平台負責運作；研修生方面，2010月4月7日在北京參加兩岸高教領導洽談會時，兩岸大學代表雙方便彈出共識，也就是依雙方規定只能由兩岸大學的姊妹校「校對校辦理」，所以沒有一致招生平台，依照兩岸教育部的共識，也不可以設置仲介或一個共同平台招收大陸硏修生。

(旺報 )