美光財報優盤後大漲 DRAM股同歡 13:382019/12/19 工商 呂淑美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美光於盤後公布最新一季財報，營收及獲利均於預期，股價盤後一度大漲5％，並激勵台股今（19）日記憶體股漲勢，包括華邦電（2344）、旺宏（2337）及南亞科（2408）等股價全面上漲。 美股18日出現漲多拉回走勢，費城半導體指數也呈現小幅拉回，而美光股價收在53.04元小漲0.08％，台股今日也因台積電除息行情出息而大跌百點，半導體指數更跌逾2％，不過，華邦電、旺宏及華亞科等美光概念股，今日受惠於美光財報利多，股價紛紛逆勢走揚。 (工商 ) #美光 #股價 #財報 #半導體 #華邦電 也許您會感興趣 推薦閱讀 怕被台積電狠甩 三星急出2招救半導體事業 16:382019/12/17 財經 《其他電子》迅得募資5.7億元，續拚半導體 08:352019/12/18 財經 打壓華為不擇手段！川普再祭新招 美企氣噗噗 10:372019/12/18 財經 台灣美光 獲AEO安全認證 15:502019/12/18 財經 台股逐洞賽－運達投顧分析師洪任浚 17:412019/12/18 財經 護國神山半導體復甦 亞太科技基金受惠績效High 20:042019/12/18 財經 NOR Flash喊燒 華邦電旺宏樂 04:102019/12/19 證券．權證 《美股》營運樂觀＋取得供應華為許可，美光盤後勁揚4.45％ 09:092019/12/19 財經 《科技》安森美半導體備戰CES，大秀智慧家庭、IoT 09:262019/12/19 財經 《熱門族群》美光看產業谷底已近，帶旺台記憶體股 11:082019/12/19 財經 財經熱門新聞 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 即時 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 鴻海轉投資夏普出局？日媒爆無緣愛瘋OLED訂單 - 財經 1分鐘財經掃描》台積電今除息2.5元 名師殺招教你賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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