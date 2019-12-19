美光於盤後公布最新一季財報，營收及獲利均於預期，股價盤後一度大漲5％，並激勵台股今（19）日記憶體股漲勢，包括華邦電（2344）、旺宏（2337）及南亞科（2408）等股價全面上漲。

美股18日出現漲多拉回走勢，費城半導體指數也呈現小幅拉回，而美光股價收在53.04元小漲0.08％，台股今日也因台積電除息行情出息而大跌百點，半導體指數更跌逾2％，不過，華邦電、旺宏及華亞科等美光概念股，今日受惠於美光財報利多，股價紛紛逆勢走揚。

(工商 )