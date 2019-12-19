華為在今年以來因為中美貿易戰，成為話題焦點。不過雖然外在挑戰重重，原訂的計劃仍舊要按著時間推進。華為消費者業務 CEO 余承東日前對外確認，2020 年上半年的旗艦手機 P40 系列，打算在 3 月份於他們向來發表 P 旗艦系列手機的法國巴黎亮相。在中美貿易戰沒有正式落幕之前，預料這一款手機也將跟 Mate 30 系列一樣，在非中國大陸的海外市場無法搭載 GMS（Google Mobile Service）服務，能否成功在台灣上市，是個難解的謎題。

根據華為消費者業務 CEO 余承東日前說法，華為計畫在 2020 年 3 月份在法國巴黎發表 P40 以及 P40 Pro 手機，推出 2020 年上半年的旗艦機種。對此，余承東也提前透露了新機賣點，指出處理器表現、電池壽命都會有所改善，且手機的設計將會是前所未見。消費者喜愛的相機影像品質也將值得期待。

除了有強勁的規格之外，優秀的手機也得要有強大的軟體服務撐腰。對此，余承東指出 P40 系列將會搭載基於 Android 10 的 EMUI 10，不會採用鴻蒙系統(HarmonyOS)，並將支援 HMS(Huawei Mobile Service)。代表 P40 系列對於 Google 各樣服務的支持將會與 Mate 30 系列一樣，不僅沒有 Google Plays Store 應用商店，Google 旗下服務也將難以安裝。很有可能將會與 Mate 30 系列一樣，在中國大陸以外的市場有推行上的困難。

針對華為 P40 系列，已有爆料達人在 Twitter 上分享了最新圖片，相機部分採用了未來多款新機都可能使用的骨牌式設計(長方形布局)，預計採用左右曲面的螢幕。有興趣的朋友可以率先一睹為快。

So... Here comes your very first and rather early glimpse at the #HuaweiP40 and #HuaweiP40Pro in form of gorgeous 5K renders! Once again, on behalf of my Friends over @91mobiles -> https://t.co/2SN4aAstJI pic.twitter.com/kuDnSSyc0F — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 18, 2019

華為 11 月中旬在台發表旗下首款在中國大陸以外市場銷售，但未搭載 GMS 的 Android 手機 ─ Mate 30 Pro。不料 12 月 4 日因為供貨問題，臨時宣布取消 Mate 30 Pro 在台上市計畫(HUAWEI WATCH GT 2 產品在台上市計畫同步取消)，並宣布退款與補償辦法。未來如果 P40 系列也沒有搭載 GMS，能否順利在台灣上市還是未知數。

(中時電子報)