安心專線「0800-788-995（請幫幫救救我）」，長期協助民眾渡過心理低潮危機，但因號碼太長、不好記，自今年7月起改為「1925（依舊愛我）」，初期採取雙軌服務，明日起將單軌採用1925，原號碼不再通行。

安心專線於2005年開始設置，作為民眾重要的傾聽管道，同時肩負自殺危機處理、聯繫警察機關進行緊急救援的任務。因原號碼「0800-788-995」過長，曾有立委在衛環委員會中詢問在場民眾是否記得住，卻僅少數人舉手。

為便於民眾記憶，衛福部心口司今年7月起，將安心專線改為1925，初期採取雙軌服務，並設定語音，倘民眾撥打舊號碼，即自動播放語音提醒民眾改撥1925，再轉接到接線人員。明日起，「0800-788-995」將不再通行，但仍會保留自動語音，提醒民眾改撥「1925」至明年年3月1日止。

根據統計，安心專線在2018年服務量共計7.8萬桶，每月平均6500通。7月採取雙軌服務後，每月服務量已提升至8000通，預計明年全年通話量將超過9萬通。

心口司提醒民眾，多關愛自己，也多關心周遭的人。若有心理困擾，可直接利用市話及手機撥打「1925」，雖然號碼改變，但提供民眾的服務不變。安心專線24小時全年無休，持續提供心理諮詢服務。

(中時 )