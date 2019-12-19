韓國政府19日（周四）調降2020年經濟成長預估，但也表示明年外部風險將趨向緩和，並擴大財政支出以帶動國內消費和企業支出。

韓財政部在半年一次的政策聲明中指出，目標明年經濟成長將由今年估計的2.0％提升至2.4％。不過這數據低於今年7月該部門的預估，當時財政部預測2020年經濟擴張2.6％。

韓今年經濟成長可能寫下十年來最差表現，遠遜於財政部先前預期的2.4％以上，這主要受累於全球電腦晶片價格崩跌以及中美貿易戰的衝擊。

(工商 )