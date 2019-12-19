韓國調降明年經濟成長預估 13:452019/12/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國政府19日（周四）調降2020年經濟成長預估，但也表示明年外部風險將趨向緩和，並擴大財政支出以帶動國內消費和企業支出。 韓財政部在半年一次的政策聲明中指出，目標明年經濟成長將由今年估計的2.0％提升至2.4％。不過這數據低於今年7月該部門的預估，當時財政部預測2020年經濟擴張2.6％。 韓今年經濟成長可能寫下十年來最差表現，遠遜於財政部先前預期的2.4％以上，這主要受累於全球電腦晶片價格崩跌以及中美貿易戰的衝擊。 (工商 ) #經濟 #成長 #經濟成長 #財政部 #今年 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英辣政績多辣？ 04:092019/12/15 專題周報 自然人董事新制稀釋公股席次 財部請金管會明訂提名方式 23:222019/12/15 財經 陸明年經濟成長目標 擬設定6％ 04:102019/12/16 話題觀察 保2有望 國泰台大估2020年台經濟成長2.3％ 15:112019/12/16 財經 《金融》國泰產學團隊上調今明年經濟成長率至2.5％及2.3％ 15:402019/12/16 財經 貿易戰衝擊 澳洲下修經濟成長預估 00:132019/12/17 財經 國泰：明年經濟成長最高衝3％ 04:102019/12/17 財經要聞 台綜院估台明年經濟優於今年 GDP成長2.63％ 15:552019/12/17 財經 《經濟》中研院：台今年GDP調升至2.62％，明年外冷內溫估2.58％ 10:512019/12/18 財經 全球經濟依然乏力 中經院估台2020年經濟成長2.44％ 10:092019/12/19 財經 財經熱門新聞 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 買344元台積電就跌了 網友冷看股市笨鳥崩潰 - 財經 又危險…要救富邦VIX？顧立雄說話了 - 財經 - 工商 散戶錯過可惜了！他爆張忠謀喊買台積電價位 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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