49歲「玉女教主」蘇慧倫睽違12年推出新單曲〈為你變成他〉，5年前踏入婚姻並育有1子的她，新歌傳達人在愛情或生活中，渴望變成對方想要的模樣，為心愛的人修正自己變成對方喜歡的樣子、為老闆變成努力的員工、為小孩變成不斷付出的父母，不知不覺地失去自我，無論現在的你扮演著什麼角色，都能在〈為你變成他〉歌中找到共鳴。

蘇慧倫在新歌〈為你變成他〉MV中大展細膩演技。（相信音樂提供）

蘇慧倫〈為你變成他〉MV 。（相信音樂提供）

〈為你變成他〉由四分衛主唱陳如山獻出詞曲、金曲製作人陳君豪操刀，MV由擅長以唯美風格書寫影像的知名導演徐筠軒執導，曾獲「羅馬亞洲電影節影后」的蘇慧倫，在MV中詮釋一名即將趕赴一場十年之約的女子，一路闖進過往美好時光，和記憶擦身交錯。

拍攝當天頂著下探10度的低溫，天未亮就起床妝髮，蘇慧倫臉上不見睡意反而很興奮，不過身上貼滿暖暖包、身穿一襲春裝的蘇慧倫，原想敬業發揮演戲天分，沒想到收到腳本時，發現MV中自己只需要對嘴，開玩笑心想「導演你不信任我的演技嗎？我就在對嘴的細節裡演給他看。」導演也大讚蘇慧倫細膩演技。

雖在MV裡戲份不多，每一幕情緒及神情十足到位，導演獨具巧思安排「蝴蝶」穿插帶出「周公夢蝶」意境，蘇慧倫吃下蝴蝶糖片，宛如現實與夢境的媒介，刻畫在黑夜中帶著回憶流浪的惆悵感。此外也特地赴陽明山取景，包括無人的曠野、荒涼的公路、黝暗的地下道，更讓蘇慧倫勾起就讀華岡藝校的學生回憶。

蘇慧倫當天頂著十度低溫在陽明山拍攝〈為你變成他〉MV。（相信音樂提供）

蘇慧倫〈為你變成他〉MV中吃下蝴蝶糖片，帶入「周公夢蝶」的意涵。（相信音樂提供）

而睽違多年再度回歸，歌迷反應相當熱烈，但蘇慧倫笑說「怎麼大頭照的按讚數比新歌的teaser還多！難道我真的是…靠臉吃飯」，笑稱「不要被交友網站的照片騙了」。〈為你變成他〉19日數位上架，MV中午12點首播。

(中時 )