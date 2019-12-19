針對民進黨躁進能源政策引發嚴重空污問題，國民黨今天邀集專家學者現身剖析，前環保署長魏國彥說，台中減煤，但南部興達、大林發電廠增煤，導致雲林、嘉義、台南、高雄民眾受害更深，簡直「肥了芭蕉（高雄），瘦了櫻桃（台中）」。他表示，非核家園神主牌是民進黨執政最大問題，只管廢核不管肺癌與排碳，「Taiwan can hurt！」

國民黨上午舉行「面對空污誰罩你 KMT來教教你」記者會，前環保署長魏國彥、國民黨醫療後援會總召集人蔡明忠、台北市議員應曉薇均到場，分析空污與蔡政府錯誤的能源政策，對人民的影響。

蔡明忠說明，國家空污防治做不好造成PM2.5空污問題，若台灣要追上世界衛生組織的標準，還要7年以上。他指出，包含癌症、中風、高血壓、心臟病、糖尿病、下呼吸道疾病均與空污有關，最近政府卻放寬中火增加10％燃煤量，為何空污影響如此大，還要用燃煤？

蔡明忠表示，大家都希望非核家園，但在沒達到前，電力穩定與否？民眾能否承擔沒有電？企業、國家發展能否承擔電力不足？風光產業、離岸風電都在起步中，實際回報率不大。他要求政府給予穩定供電之餘，不要讓中部人用肺發電。

魏國彥說，近日西班牙馬德里剛結束氣候峰會，峰會現場外面，民進黨政府刊登「Taiwan can help！」大幅廣告，依照數據來看，「Taiwan can hurt！」嘲諷民進黨政府是吹牛吹到國外。

魏國彥以「肥了芭蕉（高雄）瘦了櫻桃（台中）」比喻，指台中減煤，最近增加10％容許量又生煤，南部興達、大林電廠增煤，雲林、嘉義、台南、高雄受害更深。

「過去常說食安問題可怕，但空汙問題更可怕，你可以挑東西吃，卻不能不呼吸」，應曉薇認為，蔡英文的非核政策、非核家園口號喊得很好聽，卻讓台灣人每天在慢性自殺。

文傳會副發言人洪于茜則以選擇口罩五大迷思，現場為民眾解惑，針對棉布口罩、活性碳、FFP1、PM2.5防霾口罩，等過濾效果與配戴方式進行介紹。

(中時 )