「山東」艦入列 海軍開啟「雙航母」時代

航空母艦飛行甲板的清理攸關戰機起降的安全性，一向是航母操作管理極重要的工作。過去美國航母使用人員目視逐吋清理甲板，近幾年開始使用大型甲板清洗機，剛服役的大陸國產航母尚未使用此種目前僅有美國廠商獨家製造的特殊機器，但是大陸軍方也使用其國產設備清理航母甲板，充分展示「具有中國特色」的航母操作方式。

日前大陸首艘國產航母正式服役，再度引起一陣航母熱潮。大陸《央視》軍事頻道播出國產航母的影片中，許多航母操作的細節也引發媒體與網民熱議。影片中一個在大陸航母操作上重要環節「飛行甲板清理」，則是共軍首次曝光其操作方式。

這段影片截圖在台灣臉書「中華軍武論壇」社團引發討論，圖片中一整排背著類似家用吸塵器的士兵仔細地清理甲板上的碎屑，以確保飛機起降時不會受甲板上任何細小物體的影響，或彈飛任何甲板上碎片傷及人員與裝備。圖片貼出後即有相當專業的軍武迷加入討論，並提供美國近年來使用的專用大型甲板清洗機的訊息。

網友提供的《安克拉治每日新聞》報導指出，美軍15年前就向業界提出呼籲，希望民間企業能設計專門用於清理航空母艦甲板的機器與技術，除了能清掃甲板上的碎屑與異物，還要洗刷甲板上殘留的油污化學藥劑。機器必須取代過去人工用刷子加清潔劑的功能，用水量要少，不能讓污染環境的清潔劑流入海中，此外還要能長時間在海上高腐蝕水氣環境中穩定作業。

不久後一家由冶金機械技師佛格爾(Hans Vogel)所擁有僅22名員工的新創公司Triverus設計了一套專用機器，接下了海軍的案子。近幾年美軍已向該公司購入7台航母甲板專用清洗機，每台價格接近100萬美元。由於該清洗機性能優異，美軍已向該公司再訂購50台。

大陸央視播出影片中的航母甲板清潔隊。（圖／微博@沉默的山羊）

過去在美軍發布的影片中經常可見整排士兵橫列甲板，一寸一寸地檢查甲板上任何可能影響飛機起降的物體。軍事論壇上網友認為，現在有這種清洗設備後，這種列隊目視檢查的工作仍會持續，兩者是一種互補關係，彼此間並不衝突。不過，目前這種大型甲板清洗設備只有美國在製造，大陸航母目前僅有2艘，以人力加上現有器具進行甲板清理是最簡便的辦法，算是「具有中國特色的航母操作」方式。

(中時電子報)