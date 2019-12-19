白蘭氏深耕保健市場多年，觀察生活型態與消費需求變遷，除了鞏固既有客群，也期待透過網路深耕與異業結盟策略，觸及新興消費族群。綜觀2019下半年，「外送」的消費模式儼已成為民生消費的新興潮流，而foodpanda數據也顯示，除了午餐與晚餐等熱門外送時段，早餐訂單量比去年翻長30倍之多，發展潛力可見一斑。

看準早餐外送風氣正盛，白蘭氏順勢與美食外送平台foodpanda聯手，祭出「訂外送早餐滿50元再加贈一瓶鷄精」的活動，為消費者也快速補充一日健康所需。白蘭氏三得利北亞區行銷協理龔真慈表示：「早餐，是最重要的一餐，若營養攝取得宜，能夠幫助一整天的元氣與活力。」白蘭氏鷄精萃取自鷄隻精華，成分天然且內含小分子胺基酸，有利於人體快速吸收，是優質蛋白質來源之一。龔真慈強調：「在正確的時間點獲取優質的養份，對於年終衝刺工作表現的上班族而言，是事半功倍的關鍵！藉由此次合作，希望能替上班族補足體力、專注力與免疫力，工作與生活更給力！」

在台灣消費者對於早餐選項有明顯偏好，像是蛋餅、三明治與漢堡等，都是餐點人氣王，充分反應上班前講求快速與飽足、以因應緊湊工作步調的心態，但也凸顯了早餐營養不夠均衡，存在蛋白質攝取量不足的隱憂。因此，針對此次異業合作，foodpanda行銷總監周宜潔也表達高度肯定：「很高興與白蘭氏共同攜手，一起讓消費者吃得更方便，也吃得更健康。未來，foodpanda也將秉持外帶幸福的初衷，持續透過更多元的異業合作機會，讓饕客享受輕鬆外送的氛圍，同時擁有營養健康的選擇。」

而雙方的合作機制，率先結合台北與新北近百間早餐店響應，即日起至2020年1月12日止，每日上午5:30到上午11:00，凡透過foodpanda向台北市、新北市指定餐廳(包括弘爺漢堡、Sukiya、紅橘子、好福記永和豆漿、拉亞漢堡、晨間廚房、麥町吐司工房等共92間門市，主辦單位保有門市異動之權利)訂餐滿50元，即隨單贈白蘭氏雙認證鷄精乙瓶(每筆訂單限贈一瓶，每日數量有限，送完為止)。

(中時電子報)