跨越選區、跨越政黨的合作！綠黨籍新竹縣議員余筱菁為新竹縣第一選區立委候選人，日前邀請民進黨新竹縣第二選區候選人鄭朝方，共同走入社區參與「聖誕音樂展演」，不僅展現2人的音樂才華，也以藝術形式，展現代同世代政治工作者的社會關懷。

余筱菁本身具有肢體障礙，也有音樂長才，去年底當選竹東、五峰選區的縣議員，今年再戰第一選區立委，拚勁十足，她說，這個世代面臨台灣轉型最關鍵的時刻，需要更多不畏強權、願意說真話的民意代表。

此次舉辦聖誕音樂活動，余筱菁也說，邀請鄭朝方是因知道他在音樂領域表現也十分突出，也對弱勢族群、友善環境等議題十分重視，是真正關心社會基層的年輕人，因此特別邀請他，將音樂作為聖誕禮物送給大眾，期望未來有有更多機會，共同為新竹縣努力。

鄭朝方則表示，音樂是生活中不可或缺的養分，以音樂這樣溫暖親和的方式，少了激動的聲嘶力竭，期望能有更多像余筱菁這樣的新世代政治工作者，共譜新竹新方向。

(中時 )