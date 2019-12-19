你是否常常在半夜突然醒來？而且還總是在同一個時間？研究指出，帶著壓力或憂慮入睡，都會破壞睡眠深度，最好找醫生了解原因，並排除障礙。

根據外電報導，紐約睡眠專家哈里斯表示，每個人晚上睡眠期間，都會短暫醒來約五至七次，但若是每天都在同一時間醒來，恐怕會擾亂睡眠周期，破壞睡眠深度，以致於白天更疲勞。菲立浦斯照護中心指出，最常見的原因包括失眠和睡眠呼吸中止症，也可能是由因為過於憂慮或壓力過大所導致，最好找醫生排除狀況。

睡眠專家克芮爾解釋，半夜醒來時，先不要看時間，因為一看時間，就免不了會開始計算還有多久要起床，容易讓壓力升高，可能會更難入睡。如果真的睡不著，也不要太勉強，因為強迫自己入睡也是讓壓力升高的原因之一。

至於要如何幫助入睡，克芮爾建議不妨先起床，在比較昏暗的燈光下做一些可以讓自己放鬆的事，例如玩拼圖、聽音樂等分散注意力，而不是只想著「趕快睡」，反而更有幫助。

(中時電子報)