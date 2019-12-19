王冠中在中餐組76位選手中榮獲優勝第12名，其蟠龍魚香茄子刀工了得。（陳育賢攝）

王冠中的蟠龍魚香茄子刀工了得。（陳育賢攝）

張采瑄在烘焙組83位選手中拿下金手獎，作品精彩萬分。（陳育賢攝）

新竹高中餐飲服務學程學生近日參加全國高中商業科技藝競賽，其中張采瑄在烘焙組83位選手中拿下金手獎，王冠中則在中餐組76位選手中榮獲優勝第12名，創下學校創科以來最好成績。

烘焙組指導老師林琬婷指出，此次烘焙組競賽題目是創作8吋戚風或海綿蛋糕，張采瑄選擇以父親節主題的表現方式呈現，以漸層顏色的鮮奶油做蛋糕側邊抹面，上面用巧克力花跟雙色鮮奶油擠玫瑰做為主體，再用花卉來表現父親也有溫柔細膩的一面。

由於張采瑄對色彩的選用很有想法，裝飾出來的蛋糕會讓人有亮眼的感受，在她穩定的表現下，受到評審的青睞，術科拿下91.79的高分。

張采瑄表示，從小她就不太會讀書，最大的興趣就在烘焙，不管是她要買烘焙器具或材料，或是去上課學東西，媽媽都全心全力的支持她，很感謝媽媽。

中餐組的術科題目則為百花杏片雞排、蟠龍魚香茄子的指定料理，以及6人分的粄條創意料理，王冠中以扎實的刀工基礎，利用精湛的「蓑衣刀法」，將茄子切成可彈性伸縮的作品，就像巨龍盤纏般，刀工一致，醬香美味，榮獲評審高度的肯定。

王冠中說，自己曾是調皮愛玩的學生，一度留校察看，在多位老師的鼓勵下，重新省思自己，找到餐飲的興趣與未來的方向，因而讓自己重回學習的軌道。

指導老師黃志強表示，王冠中的術科成績高達91分，與金手獎只有0.8分的差距，表現相當搶眼，而選手要於2個小時內完成解題及創意菜餚設定，真的是需要很大的耐力與毅力以及靈活度與創意性，能獲得此獎項的優勝，真的很不簡單。

(中時 )