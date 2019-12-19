泰國有一位知名的按摩師，某日幫一位62老翁按摩時，老翁突然於她家斷氣身亡。這位按摩師不但沒有報警處理，反而不斷的按壓遺體，迷信的認為此舉能讓老翁起死回生。直到老翁遺體腐爛發出惡臭，鄰居聞到味道後才報警處理。

據《中國報》報導，這起事件發生在泰國坤西育府。據警方表示，他們接獲了民眾報案，指稱聞到惡臭，警方抵達現場後，發現62歲的老翁沙拉武躺在床墊上，被子蓋的非常整齊，周圍還撒上石灰。而事發地點，就是泰國知名按摩師，暖拉沃地家中。一見到警方暖拉沃的助手蒲妲楠，臉色瞬間鐵青。

警方表示，沙拉武已經離家約1個月，周間也未與家人連絡。家人只知道他要前往暖拉沃的家中進行按摩理療，卻不想家人已離世。蒲妲楠透露，她和暖拉沃同居已久，也是她邀請沙拉武前往理療。因為沙拉武患有前列腺疾病。

至於對方的死，蒲妲楠表示，某日沙拉武在廁所滑倒暈了過去，她們並未將人送醫，暖拉沃反而一直替他進行泰式按摩。沒過幾天，原本還有微弱脈搏的沙拉武就斷氣了。在人死後，她仍然替沙拉武做按摩聲稱對方一定會清醒。

一名顧客透露，他的家人做按摩時就看到老翁躺在那裏，本以為對方只是睡著或臥床不起的病人，不料竟是一具屍體。

(中時電子報)