國民黨總統候選人韓國瑜昨在政見發表會質疑政府觀光客來台1111 萬人次灌水，把轉機客也計入，遭觀光局連夜反駁，行政院長蘇貞昌上午也批評韓國瑜不要把心力拿來造謠。不過韓競辦總發言人王淺秋出示觀光局副局長張錫聰向媒體解釋「國際旅客納入過境和移工」的報導，反酸蘇內閣自己先把台詞套好招再對外說明，才能讓人民搞清楚。

王淺秋說，根據觀光局副局長張錫聰向媒體解釋說「國際旅客統計納過境和移工等，30到40年來都是同樣計算方式，世界各國也如此」，她看了嚇一跳，她在觀光業做一段時間，根據聯合國世界觀光組織有明確定義，只過境沒有入境，當然不能算觀光旅客人次，不能算也沒有算；移工有停留天數的限制，也不能算入觀光旅客人次。

她說，觀光局公開的網站查到的觀光人次全部加起來只有900多萬人，不知1111萬人次的計算基礎，是否依副局長所說把過境及移工都算入，這是滑天下之大稽，騙大家都不懂。

對於蘇貞昌及觀光局在韓國瑜昨晚質疑後，都聲稱「旅客數據不含轉機人數」，蘇還諷刺韓「不必把心力拿來造謠」。王淺秋說，蘇院長與他所管的副局長說法兜不攏，一個說沒有、一個說有，「要不要等你們把台詞套好招再對外說明，才能讓人民搞清楚？你們自己家都搞不清楚到底人次是怎麼算的，外界要監督時，總得要有清楚的人數吧！」

(中時 )