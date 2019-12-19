臨近交割，大陸華東EG（乙二醇）市場補貨積極，加上實際到港量不及預期，主港庫存持續下降，供應整體偏緊，催化EG價格調漲。影響所及，EG三雄南亞（1303）、東聯（1710）及中纖（1718）19日股價不受大盤下挫干擾，聯袂逆勢走升，表現抗跌。

分析師認為，下游聚酯市場釋放春節前後減產計劃，目前裝置開工率略有下滑，但大幅度減產尚未實質性落實，剛需仍存。短期EG行情因貨源不足影響，預計呈現震盪偏強走勢。

廠商指出，大陸目前聚酯開工率持穩，約86.15％。隨著聚酯廠家一般在春節前後集中檢修，目前12月預計檢修產能233萬噸，明年1月預計檢修336萬噸。

伴隨冬季面料採購訂單結束，12月中旬後加彈、織造工廠也將陸續停工，聚酯累庫難以避免，恐壓抑EG續揚力道。所幸，原料乙烯價格趨緩，有利支撐利差空間。

此外，大陸目前試車的恆力石化年產90萬噸EG裝置推估其全流程量產在2020年的2-3月；內蒙古榮信化工40萬噸EG裝置已通過安全審核，預計12月底投料試車，量產或在明年2月；浙江石化年產75萬噸EG預計2020年1月投產試車。

(工商 )