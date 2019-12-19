藍委抨擊蔡政府舉債預支子孫的錢 16:352019/12/19 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委賴士葆（右起）、立院黨團總召曾銘宗、費鴻泰19日召開「22年來最守財政紀律政府？揭穿民進黨騙票真相！」記者會，抨擊蔡政府所謂最好的財政紀律，根本就是透過龐大舉債，預支子孫的錢，為自己的選舉連任鋪路，到處撒幣騙票。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委賴士葆（右起）、立院黨團總召曾銘宗、費鴻泰19日召開「22年來最守財政紀律政府？揭穿民進黨騙票真相！」記者會，抨擊蔡政府所謂最好的財政紀律，根本就是透過龐大舉債，預支子孫的錢，為自己的選舉連任鋪路，到處撒幣騙票。（劉宗龍攝） 國民黨立委賴士葆（右起）、立院黨團總召曾銘宗、費鴻泰19日召開「22年來最守財政紀律政府？揭穿民進黨騙票真相！」記者會，抨擊蔡政府所謂最好的財政紀律，根本就是透過龐大舉債，預支子孫的錢，為自己的選舉連任鋪路，到處撒幣騙票。（劉宗龍攝） 國民黨立委賴士葆、立院黨團總召曾銘宗、費鴻泰19日召開「22年來最守財政紀律政府？揭穿民進黨騙票真相！」記者會，抨擊蔡政府所謂最好的財政紀律，根本就是透過龐大舉債，預支子孫的錢，為自己的選舉連任鋪路，到處撒幣騙票。 立委費鴻泰在會中指出，蔡英文稱地方都要把前瞻基礎建設的錢拿來做建設等等，但這都只是「手段和花樣」。蔡政府將許多錢放在「特別預算」中，雖然表面上公務預算看起來似乎財政紀律維持的還不錯，「但預算需要綜合來看，一個是一般公務預算，一個是特別預算」。 (中時 ) #財政 #紀律 #政府 #子孫 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 剷除民進黨國會多數暴力 04:102019/12/15 時論廣場 人民才是政黨爸爸！ 韓國瑜再嗆綠「高雄對不起」說 15:592019/12/15 政治 勞工是心裡最軟一塊？賴香伶：民進黨根本沒投資勞工 16:002019/12/15 政治 民進黨稱韓國瑜6月進中聯辦 韓辦批造謠 16:432019/12/15 政治 政黨辯論會 藍批綠愛貼標籤 綠再打抗中牌 18:092019/12/15 政治 韓嗆綠 人民才是政黨的爸爸 04:102019/12/16 政治要聞 看看這五縣市...游淑慧砲轟：蔡必須代表民進黨道歉 14:092019/12/16 政治 反滲透法 割喉割到斷？ 04:102019/12/17 論壇廣場 這個黨不配國會過半 04:102019/12/17 時論廣場 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 政治熱門新聞 內幕曝光！韓國瑜戰力太強 逼得蔡英文脫稿了 - 政治 韓岳父砂石場開挖 38點完全乾淨 李明哲：蔡英文，上天一定會譴責妳 - 政治 韓為何重設特偵組？數據曝光... 網震撼：陳菊太扯！ - 政治 台北萬華街頭民調 韓支持度網喊：我的老天 - 政治 保全阿北一番話 網：小英政見會慘輸！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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