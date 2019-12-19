國民黨立委賴士葆（右起）、立院黨團總召曾銘宗、費鴻泰19日召開「22年來最守財政紀律政府？揭穿民進黨騙票真相！」記者會，抨擊蔡政府所謂最好的財政紀律，根本就是透過龐大舉債，預支子孫的錢，為自己的選舉連任鋪路，到處撒幣騙票。（劉宗龍攝）

國民黨立委賴士葆（右起）、立院黨團總召曾銘宗、費鴻泰19日召開「22年來最守財政紀律政府？揭穿民進黨騙票真相！」記者會，抨擊蔡政府所謂最好的財政紀律，根本就是透過龐大舉債，預支子孫的錢，為自己的選舉連任鋪路，到處撒幣騙票。（劉宗龍攝）

國民黨立委賴士葆、立院黨團總召曾銘宗、費鴻泰19日召開「22年來最守財政紀律政府？揭穿民進黨騙票真相！」記者會，抨擊蔡政府所謂最好的財政紀律，根本就是透過龐大舉債，預支子孫的錢，為自己的選舉連任鋪路，到處撒幣騙票。

立委費鴻泰在會中指出，蔡英文稱地方都要把前瞻基礎建設的錢拿來做建設等等，但這都只是「手段和花樣」。蔡政府將許多錢放在「特別預算」中，雖然表面上公務預算看起來似乎財政紀律維持的還不錯，「但預算需要綜合來看，一個是一般公務預算，一個是特別預算」。

(中時 )