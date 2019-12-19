蔡英文總統首場電視政見會與國民黨總統候選人韓國瑜隔空交火，雙方你來我往砲火四射，蔡總統幕僚透露，蔡多次脫稿演出，政見會共三輪，前幾分鐘回應韓國瑜部分，幾乎都是蔡總統的臨場反應。

昨天的政見會並未安排候選人交叉詰問，不過韓國瑜和蔡英文在三輪發表會中仍多次駁火，蔡英文幕僚透露，每輪的前幾分鐘在回應韓國瑜和反擊韓國瑜部分，蔡都是靠臨時反應，脫稿演出。

他舉例，對於韓國瑜批蔡「不愛中華民國」，蔡英文在第一輪反嗆「我們現在不就是在選中華民國總統，我不就是第十四任總統，我們正在選第十五任總統？」這一整段全都是蔡自己加碼。

韓提要重設特偵組，蔡英文反酸韓「我倒是要問一下，這一段期間高雄市府一直在討論閨蜜變主秘，一號主秘閨蜜辭職後，二號閨蜜又變主秘，這件事韓市長有沒有好好解釋一下？」也是蔡英文臨時增加。

韓國瑜提到周邊國家沒人看得起台灣，「世界開始忘記台灣」。蔡英文立刻回擊，其實只要出國，大家講到台灣時，都覺得是很好的地方。還反嗆韓「與其說世界忘記台灣，倒不如說韓國瑜已經忘記了世界」，更是蔡英文自己的臨場表現。

蔡英文幕僚表示，這只是列舉其中一部分，由於不知道韓國瑜事前要說什麼，所以雙方駁火部分，幾乎全靠蔡英文的臨場應變。

對於昨晚的政見會，他說，就像總統會後受訪時所說，「她講她該講的，韓也罵了他想罵的」，蔡英文是現任總統，仍然國政優先，選舉的部分仍是按照既定步調，穩紮穩打。

至於下一場電視政見會，蔡英文總統之前已強調，每場辯論，她都會認真面對。蔡英文幕僚也表示，總統仍會運用公餘的時間進行相關的準備，「該準備的都會充分準備」。

(中時 )