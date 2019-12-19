保價收購未撥款 花生農北上下跪陳情 15:232019/12/19 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雲林縣議會副議長蘇俊豪（前排左四）、議員蔡明水（前排左三）19日帶著近200名花生農北上農委會下跪陳情，農委會派出農糧署作物生產組組長徐煇妃（右二）接受陳情書，並允諾會盡速處理。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近200名雲林花生農北上農委會陳情。（黃世麒攝） 雲林縣議會副議長蘇俊豪（右一跪者）下跪請農委會協助農民度過年關。（黃世麒攝） 雲林縣議會副議長蘇俊豪、議員蔡明水19日帶著近200名花生農北上農委會下跪陳情，指農委會主委陳吉仲日前公開宣誓，已準備好20億元，用每台斤40元向農民保價收購，但過了1個月卻未見錢撥入，還有許多花生無人收購，造成農民心急如焚，希望農委會幫忙農民度過難關。農委會派出農糧署作物生產組組長徐煇妃接受陳情書，並允諾會盡速處理。 (中時 ) #農委會 #收購 #花生 #農民 #陳情 也許您會感興趣 推薦閱讀 「花生之亂」為何發生 04:102019/12/16 時論廣場 【娛樂TeaTime】料理有驚喜 黃尚禾唐振剛 吃出兄弟情 06:342019/12/16 娛樂 科展研究防治疣胸琉璃蟻奪冠 農委會表揚北梅國中學生 18:122019/12/16 生活 張善政承諾解決農民3大問題 提出3個未來 20:592019/12/16 政治 花生之亂未完！3千農漁民上街頭 要陳吉仲下台 16:082019/12/17 政治 仲琦接獲明泰申報及公告之公開收購申報書 21:432019/12/17 財經 冬至倒數湯圓銷售燒滾滾 04:102019/12/18 時尚消費 《陳情令》開惡例 收割會員補虧損 04:092019/12/19 時尚娛樂 200名花生農北上抗議 陳吉仲遭嗆「沒LP」該下台 13:222019/12/19 生活 收購花生還要分黨派 農民怒：不排除下周二擴大行動 14:212019/12/19 生活 生活熱門新聞 吃麥當勞前面排長髮小隻馬 網一看正面驚呼：要蹦出來了 - 生活 好市多當小七逛 男1個月後收帳單傻眼 - 生活 今明降雨熱區出爐 氣象局：周日再變天 - 生活 兩大凶星合體 星座專家斷言總統大選輸家 - 生活 日好市多試吃景象 台灣網友驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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