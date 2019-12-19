近200名雲林花生農北上農委會陳情。（黃世麒攝）

雲林縣議會副議長蘇俊豪（右一跪者）下跪請農委會協助農民度過年關。（黃世麒攝）

雲林縣議會副議長蘇俊豪、議員蔡明水19日帶著近200名花生農北上農委會下跪陳情，指農委會主委陳吉仲日前公開宣誓，已準備好20億元，用每台斤40元向農民保價收購，但過了1個月卻未見錢撥入，還有許多花生無人收購，造成農民心急如焚，希望農委會幫忙農民度過難關。農委會派出農糧署作物生產組組長徐煇妃接受陳情書，並允諾會盡速處理。

(中時 )