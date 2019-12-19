喜樂島發言人張君瑜昨（18）日爆料，中華文化總會秘書長林錦昌2014年時曾為柯辦效勞。在柯文哲當選市長後，曾拿出四張連號發票便要柯辦吐出二千二百萬，要柯辦自行沖銷。對此，林錦昌稱其為公然誣指，其內容完全違背事實，事涉個人名譽及文總形象，絕不姑息，將委請律師正式提出告訴。

林錦昌強調，2014年3月曾受柯文哲醫師之邀參與協助台北市長競選，當時與柯文哲協定之先決條件即為在選舉過程中「不掛名、不碰錢」。2014年台北市長選舉，自始至終從未拿過任何一張單據、請領任何一筆選舉經費。此一過程實情，柯文哲應可佐證。

對於張君瑜提及，文化總會以不著邊際方式迴避經費來源，恐有公私不分之嫌。林錦昌表示，文總是民間社團法人，年度工作計劃、預算、決算依法都經執委諮委會議及會員大會審查通過，並受主管機關監督。歷任總統依循慣例出任會長，係為榮譽職務，代表對文化的重視。文總非屬政府組織，執委、諮委、會員皆含括社會各界及朝野政黨。文化總會從不為特定政黨服務，推動各項文化事務也與任何選舉無關。

林錦昌認為，本屆文化總會自2017年3月接任以來，致力於提昇台灣文化實力，耕耘在地、連結國際。過去兩年多來，文總同仁的努力頗受肯定，協同文化人士及社會 各界推動各項業務可受公評。

(中時 )